Três adultos e uma criança morrem em rodovia no norte do Paraná

Quatro pessoas de uma mesma família morreram em um acidente de trânsito, no início da tarde desta sexta-feira (3), na BR-153, próximo ao município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro paranaense. Segundo informações colhidas com testemunhas, uma criança está entre as vítimas do grave acidente, que envolveu um Ford Fiesta e uma carreta, que colidiram frontalmente. Ainda não se sabe a causa do acidente.

