Três estabelecimento são alvos de furto e danos em Jandaia do Sul

Na manhã de segunda-feira (20), três comerciantes da Avenida Getúlio Vargas encontraram seus estabelecimentos arrombados.

1 – A solicitante efetuou contato via 190 informando que uma vidraça da parte frontal de seu estabelecimento havia sido quebrada e fora subtraído dinheiro do caixa. A equipe policial deslocou ao local onde constatou o fato e, em contato com a proprietária, esta informou que deu falta apenas de dinheiro do caixa.

2 – A equipe foi solicitada para deslocar no endereço supracitado onde segundo a solicitante, sua loja havia sido arrombada. No local, em contato com a proprietária do estabelecimento, relatou que ao chegar na loja constatou que a porta de blindex estava fora do trilho, o qual estava danificado e do caixa haviam subtraído uma certa quantia em dinheiro e algumas caixas de doces e pacotes de bala.

3- No local relata o solicitante que teve seu estabelecimento arrombado, esta equipe verificou que a porta de acesso de blindex estava quebrada e que do interior segundo o solicitante não foi levado nada, somente fizeram uma bagunça procurando dinheiro no caixa. Diante dos fatos esta equipe orientou o solicitante e foram feitos levantamentos para confirmação do possível autor.