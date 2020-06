Três ocorrências de ameaça foram atendidas pela PM neste sábado em Mandaguari

13/06/2020 20:55 LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOM (CONSUMADO) Local: JOSE PARDO, JARDIM PROGRESSO I.

A solicitante relatou a PM que no momento que chegava do trabalho na sua residência, seu ex-marido foi ao local e a impediu de entrar na casa e que neste momento ele ainda lhe proferiu ameaças de morte, tudo presenciado pelo filho de 14 anos do casal. Relatou ainda que não queria representar criminalmente contra o ex-marido naquele momento, sendo então orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

13/06/2020 21:55 AMEAÇA (CONSUMADO) Local: JORGE HAMESSI, VILA VITORIA, MANDAGUARI.

Relata a solicitante que seu marido chegou embriagado na residência e começou a proferir ofensas (xingamentos) e a ameaçou de morte. Disse ainda que o mesmo fica agressivo após o consumo de bebidas alcoólicas, porém não deseja representar criminalmente contra o mesmo neste momento. As partes foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis.

14/06/2020 00:20 AMEAÇA (CONSUMADO) Local: DOMINGOS PASCOAL NEGRO, VILA VITORIA.

A solicitante relatou que sua vizinha a ameaçou e danificou uma placa de propaganda que estava amarrada no portão da casa e que a vizinha ainda ameaçou colocar fogo na sua residência se a mesma não se mudar do local. Informada quanto aos procedimentos, a solicitante optou por não representar criminalmente neste momento, sendo orientada quanto aos procedimentos cabíveis.