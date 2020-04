Na noite de domingo (12) a equipe policial foi solicitada na Rua José Ferreira Nho Belo onde houve um furto. No local a equipe foi recebida pela proprietária, a qual relatou que saiu da residência as 11h30 e retornou as 21h10 quando encontrou o portão da entrada da cozinha sem o cadeado e no interior da residência deu falta de uma TV LG de 29 polegadas.

Diante dos fatos, a equipe verificou aos arredores da propriedade, fez patrulhamento no bairro e orientou a vitima.