UFPR participa da produção de máscaras de proteção em impressoras 3D

Laboratórios da Universidade Federal do Paraná (UFPR) estão participando de uma ação integrada para a impressão de equipamentos utilizados como proteção de equipes de saúde à frente da pandemia de Coronavírus. As impressoras 3D da instituição produzem estruturas para as máscaras, recurso indispensável para o atendimento de casos suspeitos e confirmados do vírus.

Segundo o professor José Eduardo Padilha de Sousa, vice-diretor do campus da UFPR em Jandaia do Sul, um grupo da instituição dividiu o trabalho por regiões, em seus diversos campi, justamente para suprir demandas locais. Na sua unidade, por exemplo, são duas impressoras trabalhando diariamente, 24 horas por dia, com capacidade de produção de 30 máscaras/dia. Já foram entregues cerca de 300 máscaras a hospitais e secretarias e saúde.

Padilha conta que a equipe trabalhou para otimizar o processo, aliando o conforto necessário aos equipamentos à velocidade da impressão. De acordo com ele, tanto no Paraná, como no Brasil, laboratórios com impressoras 3D têm reunido esforços para suprir a alta demanda pelos equipamentos de proteção. “A gente está trabalhando pesado, temos um grupo grande de pessoas – acredito que todo mundo que tenha uma impressora 3D está trabalhando nisso”, destaca, acrescentando que o projeto é, também, produzir respiradores.

“Temos que prezar para que os profissionais da saúde estejam bem protegidos, para que não pereçam e continuem seu trabalho no tratamento dos doentes”, explica o professor. Padilha conta que são 167 pessoas atuando nesta frente no Paraná.

Uma dessas pessoas que se dispôs a contribuir é o acadêmico do quarto ano do curso de Engenharia Agrícola, Edserson Monteiro. Ele é bolsista de iniciação científica e não pensou duas vezes antes de se aliar ao grupo que atua para contribuir com o sistema de saúde em um momento de escassez de equipamentos. Segundo ele, o objetivo da ação é proteger e dar conforto para quem vai utilizar as máscaras. “Como aluno não tem experiência melhor”, destaca.

Impressão 3D

A tecnologia de impressão 3D vem sendo utilizada de diferentes formas na UFPR e, desde o início da pandemia de Coronavírus, é uma alternativa para a fabricação de produtos utilizados no combate ao vírus. Em Decreto, a Anvisa liberou que os equipamentos sejam fabricados sem autorização prévia do órgão.

Para a continuidade das ações de Combate ao Coronavírus (COVID-19) o Campus Jandaia do Sul – UFPR conta com o apoio de toda a comunidade com doações que possam auxiliar na compra de insumos e demais materiais necessários à produção.