UFPR produz álcool para atender demanda de diferentes regiões

Laboratórios e equipes da Universidade Federal do Paraná (UFPR) estão atuando na produção de formulações de álcool, produto essencial para prevenção e controle da pandemia do Coronavírus. No Campus Avançado Jandaia do Sul – UFPR, por exemplo, somente em um dia foram produzidos 700 litros do álcool 70% glicerinado.

O professor do departamento de Ciências Exatas do Campus Avançado Jandaia do Sul – UFPR, Simão Nicolau Stelmastchuk, explica que a iniciativa começou com o desejo de atender a região do Vale do Ivaí e norte Pioneiro com a produção de Álcool 70% para a higienização das mãos. Como o álcool em gel estava em falta ou era vendido por preços muito acima da média, adotou-se uma formulação eficiente, aprovada pela Agência de Vigilância Sanitária da Regional de Apucarana.

Segundo o professor e pesquisador do Laboratório de Espectrometria de Massas da UFPR, Eduardo Meurer, o álcool 70% glicerinado é o produto ideal para desinfecção, e sua diferença para o popular álcool em gel, hoje em falta no mercado, é basicamente a sensação de conforto do usuário. “O álcool em gel é fabricado com Carbopol, um polímero que muda a consistência do produto e que encarece a produção”, explica. “As pessoas costumam gostar mais desse para as mãos, mas o líquido é mais eficiente, pode estar em frascos de pulverização, tem melhor espalhabilidade, além de ser muito mais barato”.

A produção em Jandaia do Sul está em um ritmo intenso, chegando a ocupar três turnos, que envolvem duplas de professores e acadêmicos, para respeitar a recomendação de isolamento e distanciamento social. A matéria prima, conforme Stelmastchuk, foi adquirida a partir de um esforço coletivo. “Inicialmente, conseguimos recursos com os colegas do Campus, os quais somos extremamente gratos, depois conseguimos recursos com o Rotary de Jandaia do Sul e por fim com a comunidade em geral. Estes recursos foram muito valiosos, pois com eles conseguimos comprar os componentes para a nossa formulação”. Hoje, a produção também depende de uma parceria com uma cooperativa que está fornecendo insumos a preço de custo.

Um dos responsáveis pela logística de distribuição, Stelmastchuk conta que a equipe também precisou criar um modelo sustentável para o seu desenvolvimento, já que reconheceu que as doações iniciais não seriam suficiente e que poderiam ficar sem apoio governamental. “Estipulamos um valor para o galão de 5 L e o frasco de 500 mL que cobrissem os custos de sua produção. Com isso, poderíamos continuar a produzir e auxiliar novas cidades e instituições”.

O trabalho de divulgação do projeto foi feito com o apoio do Rotary Club de Jandaia do Sul e da Associação Comercial das cidades. Para beneficiar as prefeituras e hospitais, o grupo também abriu a possibilidade de troca de insumos. “Estes foram os casos da Prefeitura de Jandaia e do Hospital de Borrazópolis, ambos nos entregaram o etanol 96% e lhes devolvemos o Álcool 70”.

Para aqueles que gostariam de contribuir com essa ação, deixamos abaixo mais informações de como estamos aceitando doações da comunidade: