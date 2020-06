Unidades de Saúde, de ensino, Creas, Cras, Caps, centro e bairros recebem desinfecção

A equipe da Secretaria de Serviços Públicos realiza pelo menos duas vezes por semana a desinfecção dos prédios municipais, espaços públicos, Unidades Básica de Saúde e de toda a extensão da avenida Amazonas que recebe um grande movimento de pessoas diariamente.

Nesta quarta-feira o caminhão com produto a base de amônia quaternária, que garante maior efetividade e durabilidade no combate de bactérias, fungos e vírus, está fazendo a desinfecção dos espaços de atendimento ao público da Secretaria de Assistência Social (Creas, Cras e Caps), UBS, Pronto Atendimento Municipal (PAM) e em alguns pontos da cidade como Jardim Progresso e Conjunto Popular. Escolas e centros municipais de ensino receberam a limpeza na terça-feira.

O secretário de Serviços Públicos, Leandro Garcia, explica que a desinfecção da cidade ocorre no mínimo duas vezes na semana. “Essa é mais um forma de combater o coronavírus. A desinfecção a base de amônia é um dos produtos mais eficazes para matar o vírus. Estamos lavando as áreas mais movimentadas da cidade constantemente e agora expandimos para os bairros também. Precisamos unir forças para controlar a propagação do vírus em Mandaguari”.