Vacina contra gripe será para idosos e no sistema drive thru

A Secretaria de Estado da Saúde começou nesta quinta-feira (26) o envio da terceira remessa de doses da vacina contra a gripe para as 22 Regionais de Saúde do Estado. Para Mandaguari foram enviadas 1.100 doses através da 15ª Regional de Saúde de Maringá. Deste total 800 doses serão destinadas aos idosos, no sistema drive thru, que será realizado nesta sexta-feira, 27, divididas em dois locais: em frente à Câmara Municipal e UBS dos Cinco Conjuntos das 8h00 às 16h00, ou enquanto durarem os estoques.

No sistema drive thru, no qual será vacinado pela janela, sem precisar descer do carro, não haverá acesso destas pessoas aos ambientes fechados. De acordo com a Secretaria de Saúde, nesta etapa, que começou no dia 23, e segue até 16 de abril, a Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza tem como foco a vacinação de idosos, com mais de 60 anos, e trabalhadores da área da saúde.

NOVO LOTE –

Assim que acabar este lote, o que provavelmente nesta sexta-feira, a Secretaria de Saúde vai aguardar posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde sobre a remessa de novo lote para a 15ª Regional de Saúde de Maringá, que abrange 30 municípios da região.

CRIANÇAS –

Atenção pais e responsáveis: a Prefeitura de Mandaguari, através da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde e do Estado do Paraná, informa que a vacinação de crianças contempladas na rotina do Calendário Nacional de Vacinação ficará suspensa até o dia 26/04.

O objetivo da suspensão é evitar a aglomeração de pessoas nas Unidades Básicas de Saúde, tendo em vista os riscos do Covid-19.