A ocorrência foi registrada às 10h15 da manhã de segunda-feira (15).

Conforme a PM, o responsável pela comunicação social do Município de Cambira, juntamente com o administrador do Cemitério Municipal, relataram que durante o final de semana foram furtados alguns vasos de metal de cinco jazigos existentes no local sendo cinco cromados e três de bronze.

Foram orientados e confeccionado o BOU.