No início da noite deste sábado (18) um Chevette com placas de Ivaiporã capotou na BR-376, entre Jandaia do Sul e Cambira, pouco antes do início da pista dupla pra que vai de Jandaia sentido Cambira.

Segundo informações havia duas pessoas no veículo, mas apenas uma foi localizada. Trata-se de um homem morador de Cambira. Ele foi socorrido pela equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul e levado ao Hospital da Providência em Apucarana com ferimento em face e um corte na orelha.