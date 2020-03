Veículo colide em poste no centro

Na noite de terça-feira (17) a Polícia Militar foi chamada na Rua Rene Taccola onde ocorreu um acidente de trânsito sendo no local constatado o veiculo Gol de cor branca o qual colidiu contra um poste de energia elétrica e uma lixeira de ferro causando danos materiais no veículo e na lixeira da residência. O condutor do veiculo não estava no local do acidente e o veiculo foi recolhido para o pátio do pelotão por possuir débitos de licenciamento.