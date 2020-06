Veículo é arrombado no Jardim Ipacaray

Na manhã de domingo (21) na Rua Ana Antonio de Jesus, Conjunto Ipacaray, o solicitante relatou aos policiais militares que acordou pela manhã e observou que a porta do seu veículo Fiat Strada que estava na garagem da residência estava com a porta arrombada e que do seu interior havia sido subtraído o rádio (toca cd). O solicitante foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis.