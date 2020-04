O acidente ocorreu por volta das 15h desta segunda-feira (27) no cruzamento da Rua Souza Naves com a linha férrea, em frente a Emater em Jandaia do Sul.

O Ford Focus de um representante comercial estaria parado em uma fila na barreira sanitária quando foi atingido pela composição da Rumo Logística. Ele foi socorrido pela equipe da Defesa Civil e encaminhado ao PAM sem gravidade.

Segundo informações, o motorista seria morador de Curitiba.