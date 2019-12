Veículo estacionado é danificado durante tentativa de furto

A Polícia Militar de Mandaguari foi solicitada na noite de quinta-feira (26) para atender uma situação de dano na Rua Caetano Munhoz da Rocha no centro.

No local, a vítima de 28 anos, informou que seu veículo Fiat Strada Work estava estacionado na via defronte a residência e que foi verificado que havia sido alvo de tentativa de furto, pois o para brisa e também a janela dianteira direita estavam trincados, porém o autor não teve acesso ao interior do veículo.

Próximo ao local existem câmeras de segurança que poderão auxiliar na identificação do autor.

A vítima foi orientada quanto aos demais procedimentos.