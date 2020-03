Na noite desta segunda-feira (16) um acidente de trânsito na Rua Pirapó em Jandaia do Sul chamou a atenção.

Um Honda HR-V com placas de Jandaia do Sul ficou tombado na via após a condutora perder o controle. Um outro veículo também teria sido atingido.

A Polícia Militar foi acionada no local.

A motorista do veículo não se feriu.