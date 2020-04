Veículo furtado em Jandaia é recuperado em Mandaguari. Autor foi preso

Diante de informações, no final da tarde de terça-feira (14) de que teria havido um furto de veículo na cidade de Jandaia do Sul e que o autor seria de Mandaguari, equipes da Polícia Civil e Militar realizaram buscas em dois endereços, sendo que em um deles foi localizado o veículo furtado juntamente com o autor do furto. O veículo foi recuperado e encaminhado juntamente com o autor pelo investigador para a delegacia para medidas cabíveis.