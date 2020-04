Veículos colidem em cruzamento de Mandaguari

Um acidente envolvendo um veículo Gol e uma Amarok foi registrado na tarde de terça-feira no cruzamento da Rua Rene Tacola com a Avenida Marcos Dias.

A colisão aconteceu, segundo informações, depois que o condutor do veículo Gol perdeu o controle vindo a se chocar com a camioneta que trafegava pela Rua Rene Tacola sentido Arapongas.

No veículo Gol estava o condutor e sua esposa que está grávida. A equipe do Samu esteve no local para prestar atendimento.

O condutor da camioneta não teve ferimentos, somente um susto e danos no veículo.