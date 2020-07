Viaduto de Apucarana receberá nome de Dom Domingos Gabriel Wisniewski

Aprovado ne última quarta-feira (24) o projeto de autoria do deputado Tiago Amaral (PSB) que denomina o viaduto construído na BR-376, Rodovia do Café, em Apucarana, de Dom Domingos Gabriel Wisniewski. O PL foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e em 1ª discussão.

Em 1979 foi nomeado bispo da Diocese de Cornélio Procópio. No ano de 1983 foi transferido para Apucarana, tomando posse como segundo bispo da Diocese. Dom Domingos foi o segundo bispo de Apucarana e o que ficou mais tempo no cargo, durante 22 anos, de 1983 a 2005, quando pediu renúncia do cargo e foi nomeado bispo emérito. Residiu em Apucarana até o falecimento, aos 82 anos, em 2010.

Dom Domingos foi bispo responsável pela Comissão Justiça e Paz no Paraná, bem como pela Pastoral da Educação e Diaconato Permanente na Regional Sul 2 da CNBB Paraná. O seu lema episcopal foi “Tudo para Todos”.

Entre as obras da gestão de Dom Domingos em Apucarana estão o Centro de Formação Sagrada Família (CEFAS), o Instituto Filosófico de Apucarana (IFA) e o Seminário Menor de Apucarana. O corpo de Dom Domingos está sepultado em mausoléu, na cripta da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana.

“Um reconhecimento merecido, e póstumo, a essa grande personalidade do Estado do Paraná, da Igreja Católica e dos movimentos sociais”, comentou deputado Tiago Amaral, autor da proposta. O projeto será votado em 2ª discussão na semana que vem.

No portal da Diocese, sobre Dom Domigos, está publicado que “sua chegada marcou um novo tempo, pois a preocupação com a pastoral e com os empobrecidos contagiou a todos. Deu grande incentivo ao surgimento do “Bom Samaritano”, aos “Planos Pastorais” e à construção da Casa de Encontros “João Paulo II”. Sua ação pastoral foi exercida em sintonia com as palavras emergentes no “Concílio Vaticano II” e assumidas no “Documento de Puebla”: Comunhão e Participação. Dom Domingos escreveu seu nome na história e na vida da Diocese”.

Crédito foto TN ONLINE.