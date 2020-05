Viapar tenta quebrar acordo cortando os 80% de desconto e fechando a Terra Roxa

Aproveitando que a maioria da população e usuários estão preocupados com a pandemia do Corona Vírus (Covid-19), segundo informações, a concessionária Viapar está dificultando que novos veículos de usuário se utilizem do desconto na praça de pedágio de Mandaguari, e quer cortar o benefício de 80% descumprindo o acordo que fez com o Movimento Tarifa Zero ( MTZ).

A empresa enviou na última semana um documento para Agência Regional de Desenvolvimento (ARD) dizendo que não aceitará o cadastro de novos veículos e está cortando o recadastramento.

A Viapar pede para que a Prefeitura Municipal assine um termo de cooperação para fechar as rotas alternativas, ou seja, querem fechar a estrada Terra Roxa, rota alternativa em que o Mandaguariense e Marialvense não pagam absolutamente nada para transitar naquele local.

Com isso a Viapar tenta violar o acordo feito em 2017. “Estamos atento a todos os movimentos da empresa, não vamos permitir que nos passem para trás novamente, a estrada Terra roxa é o troféu e os descontos de 80%” também, se precisar vamos abrir as cancelas novamente, e não vamos nos cansar de lutar até que a Viapar aprenda a cumprir com a palavra, nosso exército já está aposto. Comentou um dos líderes do MTZ Alexandre Stroher em entrevista exclusiva para o Correio de Notícias.

Por Fernando Damas.