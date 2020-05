Viatura da PM capota na região

Uma viatura da Polícia Militar, que pertence a 6ª CIA – Companhia Independente de Ivaiporã, mas que fica a serviço do Destacamento de Rio Branco do Ivaí, capotou na Rodovia, entre Grandes Rios e Rio Branco, mais precisamente a frente do Distrito de Ribeirão Bonito, na Serra, antes do Bairro Postinho do Adolfo, onde ainda é Grandes Rios, cujo local é conhecido como “Serrinha do Ribeirão”.

O acidente ocorreu no final da manhã de quinta-feira (28). Apesar do susto e dos danos, não houve feridos.

As informações são do Blog do Berimbau