Vídeo mostra acidente fatal com o casal BR-376

Um acidente na tarde de segunda-feira, 16 de dezembro, na BR-376, entre Maringá e o Distrito de Iguatemi. Um casal que ocupava uma Honda Biz com placa de Sarandi morreu após uma colisão envolvendo uma carreta tanque de Santa Catarina e um automóvel Peugeot. O Peugeot esparrou na motoneta fazendo o condutor da motoneta perder o controle, Ao caírem na pista, o casal foi atropelado pela carreta que estava ao lado. O condutor da carreta disse que não conseguiu desviar do casal. O helicóptero do Samu chegou a pousar na pista para prestar atendimento mas as vítimas estavam em óbito. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal de Maringá. O condutor da motocicleta Rosa, tinha 23 anos e a adolescente Maria Eduarda de 17 anos, faziam sentido Mandaguaçu/Maringá. O casal de namorados morava em Mandaguaçu.

Colaborou- Maringá Manchete

Veja o vídeo filmado pelas câmeras da carreta.

Eliandro Silva Noticias.