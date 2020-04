Vigilância em Saúde orienta comerciantes sobre limpeza e higienização para combate ao coronavírus

O setor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Mandaguari, com apoio da Secretaria de Obras, está efetuando a desinfecção de calçadas e ruas da área central da cidade, como fora de prevenção no enfrentamento ao coronavírus. E paralelamente, está repassando orientações para que os comerciantes e prestadores de serviços possam combater o Covid-19 tanto na calçada quanto na área interna da empresa.

“São atividades simples para eliminar o Covid-19 em pouco tempo”, frisou o diretor da secretária, médico veterinário Adriano Rodrigues Borges. Com a volta funcionamento do comércio em meio expediente nesta semana, todas as medidas preventivas e orientadas são válidas e, por este motivo a Saúde resolveu repassar orientações simples, mas eficazes para o combate ao coronavírus.

Confira as orientações da Vigilância em Saúde, para manter o ambiente de trabalho limpo e higienizado:

ÁREA INTERNA

Par uso nas prateleiras, maçanetas, mesas, balcões e embalagens: diluir 25 ml (meio copinho de café) de água sanitária com cloro ativo entre 2 e 2,5% em 1 litro de água. Passar com um pano ou flanela, sempre utilizando um frasco borrifador.

CALÇADAS

No caso das calçadas em frente ao comércio: são necessários 250 ml de água sanitária para 5 litros de água. Esfregar com vassoura e não se esquecer de utilizar luvas.

“Desta forma o ambiente de trabalho ficará limpo, higienizado e livre do coronavírus. Mas para que tenha eficácia, a ação deve ser repetida todos os dias”, conclui Borges.