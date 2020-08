Violência doméstica na Vila Palma em Mandaguari

02/08/2020 14h00 LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOM (CONSUMADO) / Local: MARGARIDA DE O. BASSETO, VILA PALMA, MANDAGUARI / VÍTIMA: ADULTO FEMININO 23 ANOS

A equipe policial foi solicitada a comparecer ao referido endereço para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local, a vítima informou que após discussão com seu amásio, ele veio a agredi-la com socos e chutes, e que após o ato o mesmo se evadiu da residência levando sua televisão, a chave de sua motocicleta e também a chave da casa onde ambos moravam juntos. Informou ainda que não consegue sair com sua motocicleta e nem trancar a residência e que já passou por diversos problemas deste tipo com o autor, e que inclusive já obteve uma medida protetiva contra o mesmo, porém que haviam se acertado e voltado a conviver.

A equipe realizou patrulhamento nas imediações, porém o autor não foi localizado.

A vítima foi orientada aos demais procedimentos.