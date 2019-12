Visita do governador distrital e posse de novos membros “Rotary”

O Rotary Club de Mandaguari realizou na última segunda-feira (16/12) a Visita Oficial do Governador 2019/2020 Édio Martello do Distrito 4630 e juntamente, também foi realizada a Festiva de Fim de Ano do clube.

O Governador ressaltou a importância do fortalecimento dos projetos em desenvolvimento pelo Rotary Mandaguari, e parabenizou aos presentes pelo trabalho desempenhado neste ano Rotário, principalmente no que tange a Casa de Fraldas, projeto de parceria com a ASR de Mandaguari.



Ainda, no mesmo evento, houve a posse de dois novos companheiros Rotarianos, Jailson Terêncio e Rodrigo Pereira.

O Rotary Club de Mandaguari agradece a presença de todos no evento, e também agradece à comunidade pela parceria realizada no ano de 2019, com o desejo de muitos projetos para 2020, cumulado de bênçãos divinas.



Texto: Fabio Sukekava Jr

Fotos: Sérgio Ferreira.