Wizard Mandaguari realiza Jantar de Ação de Graças

A Wizard Mandaguari realizou nesta quinta-feira (28/11) o jantar de Thanksgiving (ação de graças) no salão do parque da Pedreira. Os professores orgulhosamente entregaram os certificados de conclusão aos alunos formandos de inglês com homenagens e agradecimentos à todos.

O aluno Vinicius Eduardo Ferreira deu um depoimento da importância do Inglês, as crianças cantaram uma música a qual emocionou a todos, Gustavo e João Vitor Tomé Cezário cantou uma música em homenagem aos Pais.

Uma noite repleta de alegrias e agradecimentos, aos Alunos, Pais, Familiares e amigos com sorteios de brindes do comércio local.

Fotos Atílio Cogo: Jandaia Online/Mandaguari Online.