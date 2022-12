Motociclista de Mandaguari fica ferido em acidente na BR-376 em Jandaia do Sul

A equipe da Defesa Civil (Brigada Comunitária) de Jandaia do Sul foi acionada no final tarde deste domingo (11) para comparecer no trevo da BR-376, próximo ao Parque de Exposições em Jandaia do Sul, onde houve uma colisão envolvendo um VW Gol de Maringá e uma motocicleta CG 150.

O motociclista, de 61 anos, morador de Mandaguari, trafegava no sentido Mandaguari a Jandaia quando o Gol teria avançado a via preferencial. Ele não se feriu com gravidade e foi levado ao Hospital Nosssa Senhora de Fátima para avaliação médica.