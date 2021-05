Um Ford Ka com placas de Ourinhos (SP) colidiu violentamente contra uma pedra que fica no canteiro central da Avenida Anunciato Sonni, em frente a Industria Jamel em Jandaia do Sul.

O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (11).

A equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul foi ao local. Ninguém teria se ferido com gravidade.