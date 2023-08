Vendo casa no Jardim Boa Vista esquina com a Congregação Cristã no Brasil

Casa contém.

2 quartos amplos

1 banheiro

2 Sala bem ampla, espaçosa, arejada e bem iluminando

1 cozinha bem arejado e com boa iluminação

2 entrada de garagem

Quintal espaçoso, boa vizinhança com mercados, ubs, escola e creche próximo

Casa escriturada quitada

Interessados chamar pv para melhor negociação.

Contato 44 9 9930-6342