Jeep Compass S – 1.3 turbo flex – 185 cv

Versão S | Teto solar panorâmico + ACC + Roda 19 + som BEATS ®

Ano: 2023/2023

19.000 km

Garantia Jeep

Documento sem restrições

Câmbio AT6

Farol full led com DLR

Rodas 19 + paddle shifts

Sistema de som BEATS ®

Freio de mão elétrico + keyless

Controle de tração e estabilidade

Multimídia de 10.1 + GPS

Assistente de rampa HSA

7 Airbags

Painel TFT

Park assist

Carregador por indução

Wi-Fi com chip

Pintura branca perolizada

Direção elétrica + câmera de ré

Assistente de faixa e fadiga

Piloto automático e direção assistida

Pintura original sem retoques

Módulo Tilt Down

Módulo fechamento automático do teto Solar

Película Nano Cerâmica nos vidros + Teto

Bancos em couro

Partida remota por chave ou aplicativo

R$ 194.900,00

(44) 9 9921-0780

Veículo está em Apucarana