81ª Ciretran de Mandaguari, Abre e Fecha.

A 81 ª Ciretran de mandaguari através do Chefe Sérgio Ferreira, vem informar a população em geral que o departamento estará fechado próxima sexta feira (11) pelo dia do Servidor, seguindo recomendações do Governo do estado do Paraná.

Na segunda feira (14) Ponto facultativo e terça feira (15) feriado Proclamação da República sendo assim retornará os atendimento normais com horários agendados na quarta feira (16).

Os agendamentos podem ser realizados na pagina do Detran Paraná, ou via 0800 e ainda pelo Detran inteligente.