A Escola Estadual Cívico Militar São Vicente Pallotti INFORMA:

Devido ao Decreto municipal nº 138/2021, fica suspensa a reunião presencial com pais e responsáveis que aconteceria sábado dia 27/02. Faremos reunião via google meet no dia 26 a noite, com cronograma que será disponibilizado nos grupos de WhatsApp.

As aulas híbridas que teriam início no dia 01/03 ficam suspensa por 15 dias a partir da data do decreto, tendo continuidade, normalmente, as aulas remotas por meio dos aplicativos Aula Paraná, Classroom, tv aberta, Youtube, google meet.

As atividades impressas, para alunos que não possuem acesso a internet, estarão disponíveis na Secretaria da escola a partir de segunda-feira (01/03). Todos os protocolos de segurança serão respeitados.