A falta de pagamento do licenciamento pode dar apreensão de seu veiculo

Pagamento do licenciamento veicular de 2021 já começou para as placas com finais 1 e 2.

O chefe do Ciretran de Mandaguari, Sr. Sérgio Ferreira lembra a todos, que possuem veículos, que desde o ano passado, o Detran-PR não envia correspondência com comunicado sobre o vencimento do licenciamento aos proprietários paranaenses por medida de economia aos cofres públicos neste momento de pandemia.

O calendário de pagamento do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), exercício 2021, conhecido como “documento do veículo”, já iniciou, para as placas com finais 1 e 2.

O prazo para pagamento do licenciamento anual é de acordo com o final das placas. Veículos com placas finais 1 e 2 devem ter o licenciamento quitado em agosto; para as placas que terminam com dígito 3, 4 e 5, o vencimento ocorre em setembro; para as que possuem final 6, 7 e 8, o prazo expira em outubro; as placas com final 9 e 0 têm prazo final de quitação em novembro.

O motorista que for flagrado circulando com um veículo que não esteja devidamente licenciado estará cometendo uma infração de trânsito gravíssima. O Artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na CNH e apreensão do veículo.

Com base de informações da AEN.