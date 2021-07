A Travessa Dr. João Cândido passa a ser mão-dupla

A liberação ocorreu nesta sexta (9), de acordo com a Secretaria de Urbanismo e Obras do município de Mandaguari, a mudança se teve em atenção a pedidos de diversos moradores e também para facilitar o escoamento do trafego para a Av. Amazonas, desenvolvendo assim a mobilidade urbana.

Com esta mudança caminhões que transitam pela R. João Ernesto Ferreira ficam proibidos de descer na Travessa João Cândido, os motoristas devem seguir pela João Ernesto até a próxima saída.

Já Foram instaladas as novas placas de sinalização, porém ainda sim pedimos muita cautela dos motoristas e população em geral neste trecho, principalmente nos primeiros dias da mudança.

Assessoria PMM.

A Mudança é muita significativa para moradores do Jardim Esplanada, entre tantos outros bairros que fazem a ligação com o centro, facilitando a vida de muitos motoristas, com o transito pesado deslocado para o contorno Norte de Mandaguari e o restante para a Avenida Dão Pedro, o transito dentro da cidade ficou mais fluente, e agora com a ação da liberação nos dois sentidos da Travessa João Cândido, ajudará em muito a economia de tempo e combustível os usuários daquele trecho. A atenção deve ser redobrada por se tratar de um local que ficou décadas com um sentido só, e agora tem duplo sentido.