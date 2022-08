Acaman também recolhe óleo de cozinha usado

Os mandaguarienses utilizam o óleo de cozinha para fritar diversos alimentos, tanto em casa, como em estabelecimentos comerciais. Após a utilização, muitas pessoas não sabem como descartá-lo e acabam jogando o produto nos ralos das pias, vasos sanitários, ou colocam em sacolas plásticas e recipientes fechados e os depositam no lixo. Porém, todas essas formas de jogá-lo fora estão erradas e prejudicam o meio ambiente.

A Acaman – Associação dos Catadores de Recicláveis de Mandaguari comunica que também recebe o óleo de cozinha usado na sua sede (Rua Pedro Madeira, 84 – Parque Industrial II) e também no caminhão de coleta de recicláveis.

De acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), o consumo de óleos vegetais no Brasil se situa em torno de três bilhões de litros ao ano, e a estimativa é que, de cada quatro litros consumidos, um seja descartado de forma incorreta, o que representa mais de 700 milhões de litros ao ano lançados no meio ambiente sem o devido cuidado e controle.

As redes coletoras de esgoto são feitas para conduzir apenas dejetos líquidos. Apesar de o óleo ter a consistência líquida, uma vez que ele se mistura com a água, se solidifica e faz com que a tubulação fique obstruída, levando ao mau funcionamento das estações de tratamento.

Isso significa que boa parte desse resíduo chega aos mananciais e fica na superfície dos rios e lagos, impedindo a entrada de luz e oxigênio, causando a morte de várias espécies aquáticas.

Algumas pessoas realizam o descarte do óleo colocando-o dentro de sacos de lixo. Isso também não é correto porque, à medida que entra em contato com o solo, o óleo impermeabiliza o terreno, impedindo que a água se infiltre. Isso piora em situações de enchentes, além de que o resíduo carregado pela chuva se acumula às margens dos rios.

DESCARTE E RECICLAGEM

O descarte correto do óleo de cozinha é feito através da garrafa pet. Mas atenção, ela deve ser entregue nos pontos de coleta da cidade.

A reciclagem do produto é uma saída sustentável para o problema. Existem diversas finalidades para o óleo de cozinha usado. Entre elas estão a produção de resina para tintas, sabão, detergente, glicerina, ração para animais e até biodiesel. É só escolher a melhor opção e reutilizar o óleo para minimizar os impactos negativos que ele causa no planeta.

Assessora PMM.