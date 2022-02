Ação de bloqueio contra a dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Mandaguari, através da Vigilância em Saúde, está intensificando as ações de combate à dengue, zika vírus e chikungunya, através do bloqueio, que consiste na aplicação de inseticida com a bomba costal (fumacê) em bairros com casos suspeitos. O trabalho foi iniciado nesta segunda-feira (7), no Jardim Recanto.

A ação foi realizada na Rua Gaspar Gerônimo da Silva. “A rigor, esse combate ao Aedes aegypti é realizado o ano todo, sem interrupção. É um árduo trabalho. O principal objetivo é a eliminação dos criadouros, além da conscientização da comunidade na luta contra o mosquito”, pontua o responsável pelo setor de vigilância em saúde.

PMM.