Acidente com dois feridos na PR-444 em Mandaguari

Na manhã desta quinta-feira, 21 de outubro, um acidente na PR-444, envolveu um Ford Fusion com placas de Sarandi que trafegava sentido a Arapongas e um VW Gol com placas de Mandaguari. Os ocupantes do Gol seguiam para o trabalho numa empresa que fica às margens da rodovia. Conforme o condutor do Fusion, o condutor do Gol ao contornar para entrar numa empresa foi colidido por seu veículo. Segundo a Viapar e Corpo de Bombeiros foram registrados danos materiais nos dois veículos. O condutor do Gol e o passageiro do Fusion ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico.

Por Rubens Silva.

Foto: WhatsApp Capitão.

foto: Clesio Gonçalves