Acidente em rodovia de Jandaia do Sul deixa três feridos

O acidente ocorreu por volta das 21h30 desta segunda-feira (14) na BR-369 entre Jandaia do Sul e o Distrito de São José e envolveu um veículo Ônix e um Corsa Wind.

A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul foi acionada e precisou utilizar um desencarcerador para retirar o motorista do Corsa que ficou preso no veículo. Ele se feriu com certa gravidade, já um segundo ocupante do veículo teve ferimentos leves.

O motorista do Ônix foi socorrido por terceiros antes da chegada das equipes de socorro.