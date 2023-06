Equipes do SAMU e Brigada Comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul foram acionadas na manhã desta terça-feira (6) para atender vítimas de acidente de trânsito na rotatória da Avenida Getúlio Vargas com Avenida Paraná, próximo à linha férrea.

Houve danos materiais em dois veículos que se envolveram em uma colisão, mas felizmente, três pessoas foram atendidas sem gravidade.