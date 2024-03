Acidente entre caminhões em Mandaguari deixa motorista ferido

Uma colisão entre dois caminhões na noite desta segunda-feira (4) na PR-444, em Mandaguari, resultou em um jovem de 23 anos ferido. O acidente ocorreu por volta das 22h45, no km 28 da rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o jovem conduzia um caminhão com placas de Cerquilho (SP) no sentido Arapongas a Mandaguari, quando colidiu na traseira de outro caminhão, com placas de Umuarama (PR).

O jovem de 23 anos foi encaminhado pelos socorristas para o Hospital Universitário de Maringá devido aos ferimentos. O condutor do outro caminhão, de 42 anos, não sofreu ferimentos, conforme relatado pela PRE.