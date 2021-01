O acidente foi registrado na manhã da segunda-feira (11) por volta das 9 horas, no cruzamento da Lins de Vasconcelos com Avenida Presidente Vargas, uma motocicleta conduzida por um rapaz que seguia pela Presidente Vargas sentido a Jandaia, colidiu na lateral do veículo Celta conduzido por uma senhora.

O socorro foi de imediato, porem no acidente os envolvidos tiveram escoriações .