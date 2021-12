Acidente grave em Jandaia do Sul. Uma Pessoa morreu

Um gravíssimo acidente ocorreu na noite deste domingo (5) na PR-466 entre Marumbi e São José.

O acidente envolveu três veículos, deixou seis pessoas feridas, sendo uma grave e uma pessoa morreu.

Segundo informações, os carros que bateram de frente foram o Celta preto, placas de Borrazópolis, conduzido por Rose Andrade Sebastião (foto), e um dos Gols, que é da cidade de Sarandi. Faleceu no local, a condutora do Celta, Rose, que voltava de uma cavalgada em Bom Sucesso. Com ela, estava a passageira, Rosana da Silva Oliveira, que ficou ferida e foi socorrida consciente e orientada.

A equipe do Hospital Municipal de Marumbi, Defesa Civil e SAMU de Jandaia do Sul socorreram as vítimas.