Acidente grave tira vida do jovem Murilo de Sá

Murilo de Sá Marin, 26 anos, morreu na madrugada de sábado (10), em um grave acidente ocorrido na PR-444, próximo ao local conhecido como Paredão de Pedra.

Ele conduzia um veículo Hyundai Veloster. Chegou a ser socorrido, porém teve traumatismo craniano, e não resistiu.

Filho do Carlinhos da Oficina, e namorado da advogada Camila Casteleira, era muito conhecido e querido em Mandaguari.

O velório teve início as 10h do sábado (10), na Sala 1 da Capela Mortuária localizada na Avenida Amazonas esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza.

Por Fernando Damas.