O acidente ocorreu no início da noite desta segunda-feira (19) no Cruzamento da Rua José maria de Paula com a Rua dos Patriotas em Jandaia do Sul.

Uma motocicleta foi parar embaixo de um ônibus que fazia a linha Londrina a Maringá.

Felizmente o motociclista não se feriu com gravidade. Ele foi socorrido pela equipe da Defesa Civil e encaminhado para o Hospital Nossa Senhora de Fátima.