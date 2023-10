Acidente na BR-376 em Mandaguari deixa casal e filhos feridos

Na noite desta sexta-feira (13), um acidente de trânsito ocorreu na BR-376, próximo à Unidade Industrial de Transformadores Romagnole, em Mandaguari.

Dois carros colidiram. O casal, acompanhado por seus filhos, uma menina de 10 anos e um adolescente de 14 anos, foi vítima desse acidente. Após a batida frontal, eles ficaram presos às ferragens e precisaram ser resgatados pelas equipes de emergência.

Os bombeiros, juntamente com ambulâncias do município e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestaram os primeiros socorros no local. As crianças foram encaminhadas ao Hospital Metropolitano de Sarandi, enquanto o condutor e a esposa foram levados ao Pronto Atendimento de Mandaguari.

Infelizmente, a criança de 10 anos sofreu uma fratura no fêmur, sendo considerada a vítima mais grave do acidente. Por outro lado, o motorista do Toyota Corolla, que estava sozinho no veículo, não sofreu ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.