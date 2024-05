Acidente na PR-444: Colisão entre Carro e Caminhão Deixa Uma Pessoa Ferida

No último sábado, dia 4, um acidente envolvendo um carro e um caminhão na PR-444 resultou em uma pessoa ferida. A colisão ocorreu no km 38+300, no sentido de Mandaguari ao entroncamento da BR-376.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor do carro, um VW Gol com placas de Araçatuba-SP, perdeu o controle do veículo na faixa da esquerda e colidiu com a traseira do caminhão Scania/P310 com placas de Toledo-PR, que seguia na faixa da direita. O impacto foi tão forte que o carro capotou.

O condutor do carro, de 39 anos, ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Cristo Rei de Mandaguari pela ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

O motorista do caminhão, de 25 anos, fez o teste de etilômetro que resultou em 0,00 mg/L.