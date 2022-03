Acidente na PR 444 vitimou Rapaz de 20 anos

Matheus Gabriel dos Santos Moraes, 20 anos, morreu na noite de terça-feira (8), após se envolver em um grave acidente no trevo da PR-444, que dá acesso para Mandaguari, nas proximidades da empresa Super Bac.

Morador da Rua Abramo de Rocco, no Jardim Cristina, Matheus é filho da Márcia Santos e de Renato Morais, que trabalha com guincho do DER, e que infelizmente foi fazer o atendimento do acidente e se deparou com o filho morto.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para posterior liberação.

Colaboração Fernando Damas.