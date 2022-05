Acidente no centro de Mandaguari

Um gravíssimo acidente de trânsito aconteceu na noite deste sábado (14), na Avenida Amazonas. Um jovem de 21 anos, foi socorrido em estado grave após bater a moto em que conduzia contra um poste da rede elétrica.

Uma equipe do Samu esteve no local, devido ao estado de gravidade da vítima, a Unidade Intervencionista do Samu de Maringá foi acionada.

Lucas Diego Marcomino precisou ser entubado no local do acidente, ele ficou inconsciente. O jovem foi transportado até o Hospital Universitário de Maringá onde segue hospitalizado.

Familiares pedem que orem pela vida do jovem para que ele saia dessa o quanto antes.

Repórter Rogerio Morais.