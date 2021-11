Acusado de furto deixa CNH cair e é identificado e preso

A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (25) em Mandaguari.

Ao assumir serviço pela manhã, a equipe policial tomou conhecimento de um furto ocorrido durante a madrugada em uma loja e, que o autor, durante o furto, deixou sua CNH cair no local.

O documento foi localizado pela equipe que atendeu o furto e constatado que pertence a pessoa de “A”.

Posteriormente, os policiais foram informados que o autor estaria em frente o posto de saúde do Jardim Esplanada. A equipe deslocou ao local e localizou o acusado, sendo ele encaminhado até a delegacia para os demais procedimentos.

A vítima compareceu na delegacia e informou a equipe que do local foram furtado diversos óculos, bonés e em torno de R$20,00 em moedas. Cabe ressaltar que “A” foi preso no último domingo com uma bicicleta furtada.