Acusado de homicídio é preso com arma e drogas em Mandaguari

Na manhã de sexta-feira (20), no Jardim Brasilio, as equipes de Rotam RPA e da Agência de Inteligência do 4º BPM realizaram o cumprimento de mandado de prisão pelo motivo do artigo 121, (matar alguém). Fora também cumprido o mandado de busca e apreensão onde foram encontrados três pedaços de maconha totalizando 514 gramas, uma pistola da marca Taurus calibre 380mm, dez munições e uma faca para cortar a substância entorpecente, oito folhas de cheque, uma folha de caderno com anotações suspeitas de negociações de tráfico. Diante dos fatos, fora dado voz de prisão, sendo conduzido o autor juntamente com os objetos para a delegacia de Mandaguari. O nome do preso não foi divulgado pela Polícia.