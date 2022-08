Acusado de homicídio em Mandaguari é preso em Apucarana

O homem, tem 24 anos e era procurado por homicídio em Mandaguari. Ele foi preso na tarde desta quarta-feira (24), em Apucarana no Jardim Sol Nascente.

Conforme a PM, as equipes do 10° BPM, de posse de varias informações de que um indivíduo de alta periculosidade, bastante conhecido no meio policial pelos crimes de homicídio, porte de arma de fogo e tráfico de drogas, estaria homiziado na Rua Hercília Maria de Jesus Mota, Jd Por do Sol, nesta data juntamente com apoio da equipe do CPU e equipe RPA, foi dado o fiel cumprimento ao mandado de busca e apreensão, onde que no interior da residência foi localizada a pessoa, que contra ele possui um mandado de prisão pelo crime de homicídio, sendo localizado em um dos cômodos uma certa quantia de substância análoga a maconha pesando 16,1 gramas. Onde foi dada voz de prisão para o mesmo e juntamente com a droga apreendida, foi encaminhado e entregue para delegacia de Polícia Civil para medidas cabíveis.